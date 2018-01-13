龍崎水保悄過關 鄉親怒吼

2018年01月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

紛擾10多年的龍崎牛埔事業廢棄物綜合處理中心，因市府承諾地方未有共識，不予施工，但上個月卻放行歐欣公司申請水土保持防災計畫，數十位鄉親及環保團體12日到台南市議會陳情，訴求南市府撒銷水土保持施工許可證，更呼籲檢調介入調查。歐欣公司強調，合法申請水保，尊重地方聲音。

台南市議員蔡旺詮、曾順良、盧崑福、莊玉珠及許又仁、林志文等人12日出面質疑歐欣公司以防災之名行開發之實，痛批水利局不應淪為歐欣的水利部門，不該容許歐欣假借任何名目，偷渡掩埋場工程。

遭批假防災真開發

蔡旺詮指出，沒有人工開發，何須刻意水土保持？質疑所謂水土保持計畫根本是自導自演，且該地區有路可走，為何還要挖山開便道？沉沙池比牛埔溪口還高，明顯不合理，要求檢調要介入調查。他說，過去政府曾宣示在地方沒有共識之前，有毒廢棄物掩埋場不能動工，強調這不只是龍崎的事，而是全台南人的事，若不阻止，全民都受影響。

曾順良也說，這麼多人反對，難道政府都沒聽見嗎？強調該案背後有龐大利益關係，政府要有良心，不可再通過施工許可，小市民破壞樹木都會遭處罰，現在政府竟還配合演出，希望水利局站在百姓這一邊，而不是資方這一方，也請檢調好好查一查。

市府：僅同意0.6公頃

盧崑福直指，歐欣公司的目的就是垃圾掩埋場，水利局應開跨局室會議，歐欣公司目前的作為已破壞山林，應撤銷許可證明。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰痛斥，所謂施工便道卻是從中挖除原有泥岩山丘，「為了水土保持而事先破壞地景，完全不合理，這是變相開發。」水利局長彭紹博回應，不會同意以水保之名行破壞之實，歐欣申請41.2公頃作水保，僅同意0.6公頃，針對疑慮部分也已要求停工。

(中國時報)