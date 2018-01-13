龍崎水保悄過關 鄉親怒吼

台南市龍崎鄉親與環保團體到台南市議會陳情，訴求不允許任何名目偷渡掩埋場工程。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

紛擾10多年的龍崎牛埔事業廢棄物綜合處理中心，因市府承諾地方未有共識，不予施工，但上個月卻放行歐欣公司申請水土保持防災計畫，數十位鄉親及環保團體12日到台南市議會陳情，訴求南市府撒銷水土保持施工許可證，更呼籲檢調介入調查。歐欣公司強調，合法申請水保，尊重地方聲音。

台南市議員蔡旺詮、曾順良、盧崑福、莊玉珠及許又仁、林志文等人12日出面質疑歐欣公司以防災之名行開發之實，痛批水利局不應淪為歐欣的水利部門，不該容許歐欣假借任何名目，偷渡掩埋場工程。

遭批假防災真開發

蔡旺詮指出，沒有人工開發，何須刻意水土保持？質疑所謂水土保持計畫根本是自導自演，且該地區有路可走，為何還要挖山開便道？沉沙池比牛埔溪口還高，明顯不合理，要求檢調要介入調查。他說，過去政府曾宣示在地方沒有共識之前，有毒廢棄物掩埋場不能動工，強調這不只是龍崎的事，而是全台南人的事，若不阻止，全民都受影響。

曾順良也說，這麼多人反對，難道政府都沒聽見嗎？強調該案背後有龐大利益關係，政府要有良心，不可再通過施工許可，小市民破壞樹木都會遭處罰，現在政府竟還配合演出，希望水利局站在百姓這一邊，而不是資方這一方，也請檢調好好查一查。

市府：僅同意0.6公頃

盧崑福直指，歐欣公司的目的就是垃圾掩埋場，水利局應開跨局室會議，歐欣公司目前的作為已破壞山林，應撤銷許可證明。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰痛斥，所謂施工便道卻是從中挖除原有泥岩山丘，「為了水土保持而事先破壞地景，完全不合理，這是變相開發。」水利局長彭紹博回應，不會同意以水保之名行破壞之實，歐欣申請41.2公頃作水保，僅同意0.6公頃，針對疑慮部分也已要求停工。

(中國時報)

8違章工廠占農地 彰縣要拆 虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。