虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

虎尾鎮代表會主席丁學忠（左）、雲林水利會機要祕書陳威成（右）均準備參選下屆鎮長，藍軍恐上演分裂戲碼。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

下屆虎尾鎮長選舉極可能上演藍軍分裂戲碼！已經耕耘約10餘年的現任鎮代會主席丁學忠，12日表明一定要參選的決心；而現任雲林水利會機要祕書陳威成也表態戮力爭取國民黨提名，丁雖非國民黨員，但長期與藍營友好，兩人僵持不下，為泛藍團結添變數。

丁學忠深耕基層

現任民進黨籍虎尾鎮長林文彬今年兩任屆滿，將轉戰虎尾區縣議員，全新局面讓地方泛藍人士躍躍欲試。丁學忠深耕基層多年，早於上屆就有意參選鎮長，後將準備期放長延至本屆，最後為成就藍軍而被前雲林縣長張榮味勸退，改由陳威成上陣，但陳最終飲恨敗北。

陳威成這次很有信心，準備捲土重來，他指出，這4年來一直沒有離開過基層，近日也更積極展開拜訪腳步，會努力爭取國民黨提名，扛著正藍旗為黨收復雲林縣的中心鄉鎮，助益縣長選情。

「每個人都有參選權利，他要選就選，我也無法說什麼」，丁學忠對陳威成要參選，態度淡定，他並非國民黨員，不過，他卻強調，會事先向國民黨雲林縣黨部「報備」。

陳威成捲土重來

泛藍支持者發出協調呼聲，丁學忠表示，協調端視國民黨部高層態度，否則，他也沒立場要求協調，更沒有資格要求國民黨不能推出人選，自己唯一能做的，就是繼續以既定的節奏往前走。

陳威成與身兼國民黨雲林縣黨部主委的雲林水利會長林文瑞是表兄弟，他斬釘截鐵強調，國民黨不可能介入協調，一來，丁學忠非國民黨人，二來，他也不會接受，更不可能退出，他本屆臨危受命倉促上陣，雖然只有1年時間，還是固守住藍軍基本盤，拿下1萬5000多票，所以支持者都力勸他一定要再戰。

(中國時報)

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