港區抗汙 中山大學自動監測

2018年01月13日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

監測高雄港區PM2.5濃度，中山大學於校內設置全國首座最接近海港的即時自動監測設施，每小時測得數值，顯示在校園、西子灣隧道口的空氣品質即時看板，台灣港務公司日前也宣布研訂「空氣汙染防制方案」，同步抗汙。

特定時段空汙高於市內

中山大學氣膠科學研究中心指出，依去年11月至今年元月測得的數值發現，近2個月來雖然港區PM2.5濃度變化的整體趨勢與鄰近測站一致，但因柴山地形阻隔，海邊PM2.5濃度總體平均，仍較市區前金及左營測站略低。

不過數據也發現，部分時段海港邊PM2.5濃度卻較其他都市內測站高，顯示一些環境因子或人為活動，可能在特定時段對區域PM2.5質量濃度造成顯著影響。氣膠中心也將針對港區PM2.5化學成分進行分析，找出因應對策。

中山大學PM2.5即時自動監測設施採用國際通用「貝他射線衰減法」，氣膠中心主任王家蓁表示，PM2.5濃度越高，貝他射線偵測器測得的衰減程度就越厲害，目前每小時即時更新PM2.5質量濃度數據，提醒民眾照護自身健康。

船舶汙染不輸小型工廠

事實上，大型船舶相當於一座小型工廠的鍋爐汙染，每年上萬艘次進出，使得高雄港區氮氧化物排放量超過5000噸、硫氧化物超過7000噸。對此日前已宣布「國際商港空氣汙染防制方案」的台灣港務公司，也將配合同步抗汙。

根據方案，高雄港船舶最快應於明年全面改用低硫油，有岸電設施船舶靠岸時應100％使用岸電，另促使7家港區裝卸公司提出噴霧車、噴霧塔等複合式替代防制措施，至於裝載大綜散雜貨的卡車，因為碼頭監視器辨識，業者配合蓋帆布的執行率幾乎已百分百。

(中國時報)