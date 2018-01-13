獎勵提高 滿州黑金又將大發

2018年01月13日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

滿州鄉因地形、氣候、水質等優勢，近年來成功締造「黑金傳奇」，不僅將原被視為綠肥的黑豆轉型成有機經濟作物，加工後的附加產值每年更高達4、5000萬，未來還可能因農委會「對地綠色環境給付計畫」、將非基改大豆獎勵金提高至6萬，產量再創新高。

4萬5000元增至6萬元

據統計，國內大豆種植面積小，需求多仰賴進口，比例高達9成，農委會為此在「107年對地綠色環境給付計畫」中，將非基改大豆、即黃豆與黑豆的轉（契）作一般農友獎勵金從原本的4萬5000元提高至6萬元，盼吸引農友多種植大豆，供應國內所需。

計畫一公布，以「黑金」聞名的滿州鄉農會樂觀其成，總幹事陳清木說，全鄉目前種黑豆的面積約260多公頃，當中有機契作占178公頃，而它的附加產值每年高達4、5000萬，若種植面積再擴大，產值將更加可觀。

死忠牧草農躍躍欲試

陳清木指出，滿州所有的有機黑豆都是跟農會契作，每位農友都能拿到1台斤83元的保證收購價，比一般的1台斤58元硬是多了25元，所以近年來黑豆種植面積年年成長，總面積相較8年前已增加4倍，有機面積則成長2倍，但仍有牧草農不願轉作。

「種牧草真的比較省工」，滿州鄉農會理事長潘憲政即是牧草農，他說，與有機黑豆相比較，牧草雖不是經濟作物，但是較省工，且1年至少有3期作，所以當初沒考慮轉作，不過新的給付計畫中牧草獎勵金沒變，非基改大豆卻多了1萬5000塊，真的很有誘因。

滿州鄉農會表示，經過調查，全鄉可種黑豆的面積約有400多公頃，目前尚有空間再成長，預計在新計畫下，黑豆種植面積可多出1成，約增加30多公頃。

(中國時報)