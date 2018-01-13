角板山賞梅泡湯 闔家歡

2018年01月13日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

復興區角板山行館梅園面積2公頃，種植200多棵梅樹，為北台灣最大的梅園之一，現在正值開花季，雪白梅花綻放枝頭，吸引許多攝影愛好者前來拍照，角板山梅花季結合羅浮溫泉美食嘉年華，13日起活動同步開跑，邀請民眾上山賞梅遊玩，享受冬季美景。

桃園市風景管理處處長葉宗賦表示，賞梅祕境地圖包含角板山行館園區、三光里113線梅園、石門水庫槭林公園、慈湖陵寢及後慈湖。其中，角板山梅花品種為果梅、花梅，盛開期約在13日至21日，角板山行館目前串聯起所有的無障礙步道，讓民眾能順遊梅花盛開及梅花湖、戰備隧道等多項景點。

今年角板山梅花季規畫多項系列活動，包含闔家歡草地遊戲，有10種復古遊戲供親子活動筋骨。13日下午1點半至4點半舉辦賞梅茶會，現場提供三民紅茶、角板山老蔣茶及拉拉山包種茶，讓民眾邊賞梅邊品茗。

14日有賞梅日記本野餐會，情侶與園區紅燈籠合照，就可免費獲得一本日記本，限量200本。另外，桃園智遊App於2018年1月9日啟用，活動期間設計數組闖關遊戲，讓遊客趣味認識兩蔣及有趣景點。

角板山行館內的林記餐廳也推出梅花大餐，以梅子為食材及佐料、沾醬的新式梅花餐，要用清爽的口感，挑動遊客的味蕾。角板山梅花季至21日，詳細活動內容，可洽桃園市政府風景管理處。

(中國時報)