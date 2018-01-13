舌尖上的農村 水果行程夯

2018年01月13日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣推動休閒產業已多年，近年來更積極推動農村再生，希望結合休閒產業提升苗栗的觀光旅遊。苗栗也有相當多元觀光資源，因此縣府文觀局與農業處更規畫，四季水果農業旅遊及農事體驗套裝行程，全力打造苗栗雙慢城浪漫台3線。

為行銷苗栗豐厚的觀光資源，積極推動浪漫台3線的體驗行程。縣府從台3線最北端的三灣推廣，除了有香甜多汁的水梨，夏天還有浪漫五月雪可欣賞，沿途經大湖，有鮮紅欲滴的草莓外，薑麻園更是台灣最主要的薑產地，接著延伸到泰安泡「美人湯」，再南下到卓蘭採葡萄，足夠安排1日甚至多日小旅行，體驗台3線上的幸福味。

除了浪漫台3線以外，苗栗更有國際雙慢城，苗栗南庄及三義，觀光潛力正蓄勢待發。其中南庄向來就是苗栗的觀光重鎮，有知名的南庄老街外，蓬萊社區有著名賽夏族藤竹編織的特色工藝，在往獅潭走還能去爬仙山、嘗仙草。

南邊與台中交界的三義，不但是歷史悠久的木雕重鎮，也具有豐富的觀光資源，像是舊山線的龍騰斷橋與勝興車站，不久即將試營運的Rail Bike，更是別具魅力的跨域亮點。

苗栗縣致力推動農村再生，除了縣府輔導外也借用社區居民們的力量。推動套裝農業旅遊行程，同時也找專家學者輔導農民，將在地文化、歷史、觀光及旅遊等特色推展至國際，打響苗栗縣山城國際觀光知名度。

(中國時報)