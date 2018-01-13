舌尖上的農村 水果行程夯

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣推動休閒產業已多年，近年來更積極推動農村再生，希望結合休閒產業提升苗栗的觀光旅遊。苗栗也有相當多元觀光資源，因此縣府文觀局與農業處更規畫，四季水果農業旅遊及農事體驗套裝行程，全力打造苗栗雙慢城浪漫台3線。

為行銷苗栗豐厚的觀光資源，積極推動浪漫台3線的體驗行程。縣府從台3線最北端的三灣推廣，除了有香甜多汁的水梨，夏天還有浪漫五月雪可欣賞，沿途經大湖，有鮮紅欲滴的草莓外，薑麻園更是台灣最主要的薑產地，接著延伸到泰安泡「美人湯」，再南下到卓蘭採葡萄，足夠安排1日甚至多日小旅行，體驗台3線上的幸福味。

除了浪漫台3線以外，苗栗更有國際雙慢城，苗栗南庄及三義，觀光潛力正蓄勢待發。其中南庄向來就是苗栗的觀光重鎮，有知名的南庄老街外，蓬萊社區有著名賽夏族藤竹編織的特色工藝，在往獅潭走還能去爬仙山、嘗仙草。

南邊與台中交界的三義，不但是歷史悠久的木雕重鎮，也具有豐富的觀光資源，像是舊山線的龍騰斷橋與勝興車站，不久即將試營運的Rail Bike，更是別具魅力的跨域亮點。

苗栗縣致力推動農村再生，除了縣府輔導外也借用社區居民們的力量。推動套裝農業旅遊行程，同時也找專家學者輔導農民，將在地文化、歷史、觀光及旅遊等特色推展至國際，打響苗栗縣山城國際觀光知名度。

(中國時報)

角板山賞梅泡湯 闔家歡 東豐快停建 民眾向江啟臣陳情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。