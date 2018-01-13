新聞透視－賴市長的決定 賴院長挺嗎？

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中國時報

擁有世界級白堊泥岩地景的牛埔里，該不該建掩埋場？賴清德擔任台南市長時，2011年向當時行政院長吳敦義請命，要求暫緩歐欣開發，賴市長任內也未蓋章准予動工，牛埔里長陳永和喊話：「賴市長變賴院長，歐欣事件也該落幕了吧！」

前身為行政院退輔會經營的龍崎工廠，是生產炸藥的基地，停產後，經濟部工業局2002年規畫在此興建南區事業廢棄物綜合處理中心，引起地方不滿，此後抗爭不歇，賴清德也在上任後，聽取民意，同意在未取得地方共識前，不准動工，眼看歐欣申設許可去年5月到期，經濟部卻於3月10日發函同意第4度展延，讓整起開發計畫橫生變數。

儘管，賴清德任內承諾不會蓋章同意掩埋場興建，但隨其北上當行政院長，就在迎向2018的跨年前1周，卻被當地民眾發現市府竟悄悄核准龍崎掩埋場興建水土保持工程，更被環保團體揪出剷平山頭、破壞原有地形，企圖建造滯洪池，這也讓杯葛掩埋場計畫多時的陳永和自嘲，無疑是煎熬的「新年」。

陳永和喊話，該開發案尚且存在地質及選址錯誤的疑慮，賴清德7年前於行政院會向吳敦義要求暫緩執行龍崎掩埋場計畫，獲裁示環保署、退輔會、經濟部、市府應繼續協調，若無法取得共識，就不做進一步推動，另提替代方案，「賴市長任內擋了這麼多年，賴市長成了賴院長，握有行政權，賴院長該作裁示了！」

(中國時報)

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