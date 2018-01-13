東南客運送票卡 免費搭公車

2018年01月13日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市對抗空汙，祭出3個月免費搭大眾運輸措施，為吸引搭乘國道客運返鄉的遊子或外地學生響應，東南客運12日與交通局發送電子票卡宣傳；國光客運也加碼提供200張30元車資抵用券，一起呼籲市民挺公車、對抗空汙。

交通局長陳勁甫說，考量每年冬天空氣品質不良，高雄推出全國首件冬季大眾運輸交通工具免費搭乘措施，只要使用電子票證搭乘市區公車、公路客運、輕軌全日免費，搭捷運則是平日上下班時段享有免費優惠。

陳姓旅客指出，贈送的電子票卡非常精美實用，又可以立即持卡刷公車免費搭乘；搭乘國光客運返回高雄的林同學則表示，持卡刷公車免費搭，節省荷包又環保，最近搭乘公車，更顯感受服務已不同以往，對行動不便的乘客能更貼心、更細心提供協助。

東南客運協理黃富港說，未索取到的民眾不必失望，交通局與東南客運將在2月10日下午4時，在高雄文化中心圓型廣場辦理第二場公車免費搭宣傳活動，現場仍發送可愛造型電子票卡及200組造型氣球，每位民眾現領1份送完為止。

交通局強調，去年12月至今年2月底實施冬季大眾運輸免費措施，吸引公車族響應，搭乘人數較前年同期成長8.76％，其中公路客運運量成長幅度更高達41.92％；鼓勵民眾出遊時多加利用免費搭公車優惠，一同做環保、抗空汙。

(中國時報)