瑞雪快閃1小時 向陽山區宛如童話世界

2018年01月13日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

海拔2312公尺的南橫向陽山區，11日晚間下了約1小時的瑞雪，12日清晨出太陽雖然氣溫回升、部分積雪迅速消融，不過山區仍可看到處皚皚白雪，宛如置身北國世界，南橫因為路況不佳，加上非休假日，山區幾乎沒有遊客，上山民眾都能享受恬靜的銀白世界。

關山警分局表示，入夜後氣溫不斷往下降，晚間一度雪下很大，不斷飄落的雪恍如置身北國，雪約下1小時後就停，道路上並未積雪，但樹梢、枝葉上掛滿白雪，銀白世界充滿異國風情。

清晨日出後，太陽一度現蹤，溫度也不斷往上升，部分積雪消融，但高海拔山區仍白雪處處，原本翠綠的山頭就像灑上一層糖霜般。

嘉明湖山區從上周實施靜山3個月，因此向陽森林遊樂區並未開放，當地僅2名林務局員工留守，還有1名警員駐守向陽派出所，山區遊客寥寥可數。

公路總局關山工務段指出，南橫山區常有落石，還有多處道路在施工，部分路況不佳，前天154公里處的路基下陷，12日中午已經搶通通車，民眾上山要先查詢路況，避免敗興而歸。

由於13日是休假日，部分民眾計畫上山賞雪，台東氣象站指出，雖然向陽的預測溫度最低達零下4度，不過山區水氣並不充足，預估下雪機率不高。氣象站強調，由於山區溫度低，路面可能有結霜的狀況，民眾行車要放慢車速。

(中國時報)