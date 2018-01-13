喜憨兒 進駐桃市府賣珍奶

2018年01月13日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

市府行政大樓1樓「十字路口咖啡屋」不敵大環境去年11月底歇業，勞動局緊急招標，確定由喜憨兒基金會得標，成為新的身心障礙者庇護工場，為了和超商區隔，將開賣手搖飲和排餐，原有6位庇護員工可望留任，預計1月底試營運。

有15年歷史的市府「十字路口咖啡屋」11月底熄燈，原有6位庇護員工遭資遣，勞動局積極協調，除要求業者依法給予資遣費，原十字路口營運至今累積高達7位數的盈餘，勞動局認為是所有庇護生共同創造，也要業者按年資全數分配給所有曾任職過的庇護生。

新的桃市府庇護商店則由喜憨兒社會福利基金會得標，原6位員工都有意願留任，其中2人已完成職業評量獲聘用，另4人因無法到喜憨兒其他據點入場評估和訓練，將待新店啟用後再職業評量，目前原址正在規畫施工，預計1月26日完工後開始試營運、2月正式開幕。

喜憨兒基金會主任顏鴻吉說，為了和超商區隔，將拓展不同商品，像是和知名手搖飲業者技術合作，以單一工序訓練，讓憨兒也能販售珍珠奶茶、檸檬紅茶等手搖飲，現場還會有香烤雞腿排、紅燒獅子頭跟素食等簡餐或排餐，因桃市府也是喜憨兒在桃園市的第一家店面，也希望推展年節伴手禮盒和新人結婚喜餅，讓民眾到店選購，服務大桃園民眾，走出不一樣的路。

(中國時報)