等了13年 下營南外環道路動土

2018年01月13日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

等了13年的台南下營南外環道路新闢工程，12日終於舉行動土典禮，斥資經費約5.3億元，未來完工後，可銜接下營北外環道和省道台19甲，紓解下營市區的車流量，代理市長李孟諺也親自主持動土儀式。

李孟諺指出，為完整建構區域路網，市府近幾年推動各區外環道路工程，像是已完工的柳營、新營、新化等外環道路，如今，下營南外環道路也開工動土，相信未來可提升整個大台南都會地區生活圈發展。

下營南外環道路計畫道路總長度約3.267公里，寬度約20公尺，打通後，可銜接下營北外環174線及省道台19甲，讓下營區有一個環狀的交通網，不僅紓解公園路、中山路等湧入市區車潮，由外環道銜接台19甲也能迅速通往台84線。

工務局表示，該工程總經費約5.3億，去年10月分發包，12日舉行動土典禮，預計2019年5月可完工，有效分流疏導下營區域交通，強化區域與都市間運輸網路，進而帶動下營居民行車的便利性及安全性，另外，新闢道路也會增設人行步道及綠化空間。

除了下營南外環道路，六甲、西港也正規畫開闢外環道路，其中，西港外環道路因頗具爭議，遲遲未開闢，難得的是，下營南外環道路新闢工程並無抗爭，且外環道路開闢更受到地方居民支持，下營南外環道路打通後，不僅出入下營交通更方便，也有助地方發展。

(中國時報)