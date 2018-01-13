補助發展基金 賴揆允諾不只300億

行政院長賴清德（左）允諾核定給雲嘉嘉發展基金不只300億，嘉義市長涂醒哲（右）欣喜。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

行政院長賴清德12日到嘉義市視察，市長涂醒哲認同賴清德提出的國土規畫，並提到遷都嘉義以翻轉「重北輕南」變成「重點在南」，但賴毫無回應，倒是涂爭取中央補助300億雲嘉嘉發展基金，賴回應「涂市長客氣了，未來，政院核定的不止300億」。

涂醒哲表示，賴清德院長提出國土規畫是具有宏觀見識，可適度解決雲嘉嘉困境，把向來「重北輕南」的施政變為「重點在南」，最好是遷都嘉義，希望中央比照離島發展基金，補助雲嘉嘉發展基金300億，此外，雲嘉嘉人口老化程度居全國之冠，嘉義市的醫療資源豐富，建議設置國家級老人健康福祉研究中心。

賴清德表示，涂市長在健康領域的施政佳，落實家戶健康篩檢，與醫療院所合作，方便市民到醫院做健康篩檢，嘉義市實施長照2.0也是全台第一，是行政院核定的示範社區長照城市。

賴清德表示，涂市長希望中央撥補雲嘉嘉300億經費，涂市長「稍微客氣了，行政院最後核定的經費應不止300億」，地方依據實際需求提出確實可行計畫，行政院不設天花板或門檻，經審查通過即核撥經費推動。

賴清德表示，率政院團隊到嘉義市座談，是要落實蔡英文總統「前瞻基礎建設」與「長照2.0」二項重要政見，並建立中央與地方的合作模式，縮短距離，提高行政效率，解決地方問題。

賴清德13日巡視長照2.0據點中華聖母社會福利慈善基金會聖愛家園、城隍廟、九華山地藏庵、阿里山林業村。

(中國時報)

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