新車大展 國產車讓利拚買氣

2018年01月13日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「牽新車，好過年！」2017年車市回溫，掛牌量創12年來新高，突破44萬大關；2018高雄世界新車大展12日起一連4天在高雄展覽館登場，挾著這波熱潮，國產車讓利力拚買氣，而新台幣走強，進口車再現價格優勢，可望湧入更多車單。

主辦單位指出，去年大環境不被看好及政策變化等因素，車商預期「維持平盤」態度，但下半年車市逐漸回穩，加上「貨物稅條例修正案」餘溫力道猶在，改款新車提前上市，尾盤保持成長局面，去年全台汽車市場掛牌量逾44.4萬輛，年增1.1％。

值得一提的是，去年下半年進口車市場，在封關的12月銷售1萬8580輛，占全年41.7％。車商也樂觀看待新台幣持續升值，長期下來可望讓進口車價格更加優惠，年前再衝一波買氣。

車商預估1月車市買氣將優於去年同期，國產車商讓利打出「降價牌」，福特Escort原價58.8萬，結合舊換新補貼，最低49.9萬元可入手。裕隆日產汽車兩款國產入門車March傳奇版、Tiida四門車款，祭出44.9萬元。

近年跨界休旅車異軍突起，預計於2018年第二季上市的INFINITI QX30首度在高雄亮相，豪華版168萬、旗艦版185萬，下單交車就可抽最高2萬紅包現抵及好禮3選1。最特別的是，BMW X家族新成員X2，尚未在全球正式發表，但總代理商特別打造BMW X2專屬賞車空間，揭開神祕面紗。

(中國時報)