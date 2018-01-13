里長冒名葬儀社 收喪家10萬元

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中國時報
／苗栗報導

7旬丘姓老婦從柬埔寨遠渡重洋嫁到苗栗通霄，數十年前丈夫過世後即獨居，丘婦上月往生，當地楊姓里長得知協助善後，協調禮儀社做功德，然邱婦在柬埔寨的兒子來台奔喪，楊卻以葬儀社名義向家屬索取10萬元費用，葬儀社認為名譽受損，爆料撻伐里長無良行徑。

邱婦去年12月27日，倒臥家中被送醫後仍告不治，楊姓里長接洽當地一家生命禮儀社，杜姓負責人得知往生者家境困難，允諾不收喪葬費用，以善心募款協助善後事宜。

但杜姓負責人事後與丘婦兒子聯繫，竟發現楊里長以禮儀社名義向她收取10萬元，楊起初否認，聲稱錢是作其他用途，後來才承認，杜擔心禮儀社名譽受損，PO文澄清，並公開譴責里長。

杜姓負責人表示，楊當初心虛拿了2萬元補貼禮儀社，原本想歸還窘困家屬，意外發現楊竟從中收費「暗摃」，東窗事發後楊再給4萬元。不過經與丘男聯繫，對方大方表示，若里長補足10萬元，希望給有需求的家庭作為喪葬費。

這名資深里長12日坦承自己確實做錯事，已接獲不少里民關切的電話，他承諾月底前會歸還款項，並向禮儀社負責人當面致歉。鎮公所社會課另直接發放500元慰問金，未假里長之手。

法界人士指出，該里長有涉詐欺取財罪和妨害名譽之嫌，作法不可取。

(中國時報)

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