捨豪宅蓋學校 建築師築夢田

2018年01月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「家園想要有一棵大樹、一座生態池家園，但很難達成，至少學校可以擁有，而且一代傳一代！」921大地震，成為建築師劉木賢人生一道分水嶺，他從蓋豪宅轉而投入新校園運動，10幾載過去，被譽為綠建築代言人，近來發表《學校夢田》，細數深刻動人的築夢田心路。

憑一手設計建造的新南國小，去年底再獲綠建築設計獎肯定，劉木賢建築生涯不缺這些光環，相較於建築能帶給人們什麼？他更著墨於從生活心領神會，賦予學校建築靈魂，「學校承載的不只是師生、家長的期待，也融入社區對生活的想像。」

年輕時的他是文青，喜愛文學、藝術、園藝，走上建築師一途，是讀台南一中確立的目標，「當時認為學建築『進可攻、退可守』，兼顧藝術、園藝與謀生，應該適合自己。」29歲開建築師事務所，多承接建商設計案，直到39歲遇上921大地震，踏上不一樣的建築旅程。

他回想，921地震後3天前進災區，滿目瘡痍的房屋倒塌，讓他省思建築的意義，2001年完成南投竹山鎮延和國中設計建造，此後17年來，投身設計學校，2003年經手設計億載國小，也是台南第一個綠建築示範學校。

如今，57歲的他，綠建築學校足跡遍及台北、台東、高雄、台南，美化城鄉角落也成為孩子最愛的天地；最動人的是，曾有一所國小校長轉述家貧孩子傾訴：家裡什麼都沒有，但在學校上課好幸福，讓他體認「學校承載無數人夢想，帶給孩子希望，即使沒有錢，受教權不受限。」

劉木賢前後花5年爬梳修改，近期發表《學校夢田》一書，收錄16所學校作品，不只細數建築特色理念，也展現細膩文采，讓人訝異成天與建築圖為伍的建築師，原來是暖男。

(中國時報)