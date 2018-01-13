國中教育會考 雲林考生少去年301人

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中國時報
／雲林報導

107年國中教育會考簡章於12日公告， 5月19日、20日登場的教育會考，2018年考生較2017年再少301人，2017年較2016年已少800多人。

教育處表示，縣內少子化趨勢嚴重，以往國小教育注重特色發展，未來將回歸學生能力基本面。

雲林縣出生數銳減，2006年教育處推動小校優質轉型，保住偏遠學校學生數，但近幾年各鄉鎮新生兒全面減少，「轉型優質」政策，難以力挽狂瀾，2007年至2016年小一新生人數從6900人跌至5300多人，2017年國小100人以下小校，已超過總數3分之1。

2016年起，全縣公私立國中、小都進行學力檢測，低分族群偏高，分數偏低的國小生有閱讀理解、字詞理解困難，對此，教育處要求檢測完畢後，各校必須針對各領域舉行教學研究，提出學力檢測的改進策略。

縣內國小推動多年的轉型優質政策曾是教育亮點，學力檢測結果不如預期，教育處表示，多元教學仍有必要，但回歸學生能力基本面更須落實。

雲林縣中、小學2018年將停辦校務評鑑1年，以輔導取代評鑑，教育處表示希望這一年能更回歸基本的教學改進。

教育處表示，雲林縣的新生數逐年銳減，如何使教育品質有效提升，使雲林縣子弟不受教育資源的城鄉差距衝擊，是當務之急。

(中國時報)

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