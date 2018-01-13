市府發寒假餐食券 千童受惠

寒假將到，高雄市社會局12日起發放弱勢兒少寒假餐食券，餐食券可兌換便當、飯糰、乳製品等商品。（社會局提供）

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中國時報
／高雄報導

再1周就放寒假了，高市社會局12日起發送弱勢兒少寒假餐食券，今年有超過千位國中小學童受惠，每人20張餐食券，可就近至連鎖超商或便當店兌換便當、飯糰、牛乳等食物。

社會局表示，放寒假沒有學校營養午餐，而弱勢家庭父母忙於工作賺錢，無暇為孩子張羅餐食，學童可以自己拿餐食券去買午餐及晚餐，兌換便當，或到便利商店買麵包及牛奶，辛苦工作的父母不必擔心孩子要吃什麼。

高市社會局自2009年起運用公益彩券盈餘基金、結合民間企業與善心人士的捐款，推動「弱勢兒少寒暑假餐食計畫」─餐食兌換券，開辦迄今共服務超過2萬8000人次。

社會局表示，今年結合高雄市內7-11、全家、OK等超商及正忠排骨與 師傅連鎖便當店，共有857個兌換點提供餐食服務。

社會局指出，透過社工員評估弱勢家庭需求，發給弱勢家庭未成年子女，兒少餐食券每張面額提高至70元，可兌換77元或80元等值餐食，從便當到飯糰、麵包、牛奶皆可兌換，提供多元選擇，嚴禁兌換菸酒類商品、碳酸飲料、零食及冰品。

社會局表示，民眾如果遭逢危難或在照顧子女生活上有困難，可就近向14處社會福利服務中心求助，或撥社會福利諮詢專線3344885或1999高雄萬事通專線尋求協助。

(中國時報)

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