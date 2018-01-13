永豐高中智慧雲 空品看得到

桃園市立永豐高中是全國第一間設立智慧品質偵測器的學校。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市立永豐高中是全國第一間設立智慧品質偵測器的學校，校長林裕豐表示，校園內設置16個點，透過物聯網技術串連傳輸數據，「學校就像是有一朵雲」，可以即時掌控哪裡的空氣品質不好，需要開窗或是請學生離開。

林裕豐說，空氣偵測器設置的場域包括室內與室外，包括一般教室，才有比較值，還有可能有較多揮發物質的油印室，司令台，保健中心等等，透過校園無聲廣播系統（即跑馬），讓學生或老師知道即時的空氣品質狀況。

目前校方與中原大學、萬能科大、元培等學校的環境工程、化工系合作，進行大數據蒐集及分析，即有智慧雲的概念。

當遇到空氣品質不佳時，除了戴口罩外，還有什麼方法可以改善？林裕豐說，像是種植非洲堇，可以吸附PM2.5，皺葉椒草也有同樣功能，學校種植，同時也能進行環境生態教育。

而這個偵測系統IAQ可以偵測PM2.5（霾）外，還有PM10（塵）、CO2（二氧化碳）、TVOC（揮發物質），上面有燈號顯示，紅色為警告，綠色為正常，黃綠為適中，橘色到紫色則危險；與一般環保署公布的空氣品質預報AQI雷同。

教育局長高安邦表示，若永豐高中偵測情況良好，會推廣到整個桃園市，現階段會挑選鄰近工業區的學校進行試辦。

(中國時報)

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