邊坡逢雨必塌 邱鏡淳會勘解決

2018年01月13日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣尖石鄉煤源往那羅部落聯絡道去年曾因下雨發生大面積坍塌，新竹縣長邱鏡淳等人12日前往視察，希望能有一勞永逸的工法，解決逢雨坍塌問題，讓民眾有條安全的道路，另外邱鏡淳也同步了解新樂國小停車場、仙河部落坡地固工案。

邱鏡淳、原住民族行政處長曾效忠、尖石鄉長雲天寶等人12日前往尖石鄉新樂村勘查，由於煤源往那羅部落聯絡道8K+450處邊坡大面積坍塌，邱鏡淳認為，傳統的工法可能已經無法抵擋雨水沖刷的威力，喪失固工保護的目的，希望能請委託設計單位，以當地地形並參考其他相似案件，設計出一勞永逸方式，解決重複發生坍塌的問題，留給居民一條安全的道路。

另外，邱鏡淳也關心新樂國小修建校舍、停車場工程，校方估計在新樂大橋新建工程案完工時，在學校開側門提供教職人員車輛進出，橋旁也可增加停車空間，邱鏡淳則表示，如果車輛從校內停到校外，可能會發生交通動線紊亂問題，建議可朝簡易鋼構立體化停車空間方式思考。

前立委高天來老家位於仙河部落，部落在嘉樂村油羅溪邊的坡地上，住戶不多，不過坡地有滑動危險，每逢颱風來襲，居民均須優先撤離，新竹縣政府編列500萬元，協助護坡固工，也指示原民處盡速推動工程、早日完工。

(中國時報)