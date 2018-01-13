拆宿舍引反彈 中醫大溝通中

2018年01月13日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

中國醫藥大學校務會議日前通過「學生宿舍改建癌症醫院」案，引發學生強烈反彈，認為校方僅討論20分鐘，不顧學生代表全數反對，逕行決定拆毀宿舍。學校則澄清，此案目前在規畫中，還要經衛福部審核，可能與學生溝通不良才引發反彈，會持續溝通。

學生代表投書媒體指出，學校使用的大樓目前有6棟，其中4棟樓層都低於6層，遠不及醫院使用的大樓環境，若以樓地板面積計算，醫院使用面積遠大於學校，因要興建癌症醫院就拆除充滿校友回憶的宿舍，將讓學校與醫院關係更失衡。

學生表示，目前校本部有近7000學生使用教學設施，但校內運動場地小，連操場都沒有，在教育部公告的大學露天運動場地為全國普通大學倒數第4，校方更以改建「癌症醫院」為由要拆除宿舍，呼籲相關單位不要扼殺學生學習與生活空間。

校方則強調，「癌症醫院」獨立設置是衛福部政策，學校只是配合計畫，再加上未來校區將全部遷移至水湳，才會做出此規畫案，目前都只是紙上作業，仍未定案，最快也是2、3年後的事。

中醫大指出，部分學生認為目前的校區生活機能好，對遷移至水湳校區有排拒，但這是學校政策，以後的宿舍與校區一定會更大、更好且更新，學生反彈可能與溝通不良有關，將持續溝通。

(中國時報)