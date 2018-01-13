台南沿海養殖虱目魚 凍斃翻肚

台南七股、北門一帶文蛤混養虱目魚的淺坪式魚塭，因寒流來襲低溫持續下探，虱目魚耐不住寒冷，紛紛凍斃翻肚，養殖戶趕緊下水打撈。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

入冬以來最強寒流繼續肆虐，加上輻射冷卻影響，12日凌晨各地都出現低溫，南區氣象中心在台南各站測得溫度均低於10度，甚至還降至6度以下，以致台南沿海北門、七股地區傳出災情，公所上午就接到漁民通報，不少虱目魚都凍斃翻肚浮出水面，養殖戶也忙著將魚屍打撈上岸，撈了許久，池底還可看到明顯白點，預估死亡率超過5成以上，損失金額超過3600萬。

「冷太久了！」七股養殖戶張峰旭說，三股、十份里一帶的文蛤與虱目魚混養的淺坪式魚塭，深度不夠，無法抵擋連續低溫，昨天清晨要出門工作時冷得直打哆嗦，連人都受不了，當時就覺得不妙，一到池邊果然看到較大尾的虱目魚都已經浮在水面，趕緊向公所通報，記錄受災狀況。

張峰旭說，這波寒流前幾天帶著雨勢，近日轉為乾冷，沿海風勢轉弱後，冷空氣對流下沉後溫度更冷，清晨時期若出現霜害，恐怕會造成更大災情，未來各魚塭受損的狀況將會逐漸浮現。

七股區長莊名豪表示，早上8時起陸續接獲漁民電話，前後累積已超過50位，海埔、東魚塭一帶約有1800公頃面積傳出災情，粗估損失近4000公斤，損失金額在3600萬元左右；北門區長曾榮嘉說，該區也有漁民通報，目前都以淺坪式養殖池為主，較深的越冬池尚未有災情傳出，但不敢大意，也主動聯絡養殖戶注意。

(中國時報)

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