嘉市滿1歲幼童 免費打A肝疫苗

2018年01月13日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市今年起首度實施滿1歲幼童免費接種A型肝炎疫苗，半年後再接種第2劑，保護效期約20年以上，衛生局12日籲請家長帶著106年1月1日以後出生滿1歲的幼童到衛生局指定的33家醫療院所接種，全市約3000餘名幼童適用。

衛生局表示，A型肝炎主要透過口糞傳播，其流行與環境有密切關係，包括食物、飲水若受病毒汙染，或與感染者密切接觸也會感染，因嬰幼兒不具抵抗力，接種疫苗可產生保護性抗體，避免感染與傳染A型肝炎或引發疫情，是預防A型肝炎有效方法。

衛生局表示，因衛福部在山地偏鄉施打A肝疫苗頗具成效，自今年起全面實施1歲以上兒童都可免費預防接種A肝疫苗，凡是民國106年1月1日（含）以後出生，且年滿12個月以上之幼兒，不分地區，均可免費接種，不符合免費接種者自費接種疫苗約1000元。

該疫苗於出生滿12至15個月先接種第1劑，間隔6個月後再接種第2劑，接種1劑A型肝炎疫苗後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後約有20年以上保護期。

衛生局疾管科長黃露葵表示，全市約3000名幼童符合免費接種，A肝疫苗已配置全市33家幼兒常規疫苗合約醫療院所，家長可帶孩子前往各醫療院所接種，相關疑問可至疾病管制署全球資訊網「預防接種專區」查詢，或撥打疫情通報及諮詢專線1922、2341150洽詢。

(中國時報)