濫用救護車 收費1600元起跳

2018年01月13日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

為避免救護資源遭濫用，屏東縣消防局2018年正式公布救護車收費執行要點，針對未至急診就醫者，及明顯浪費醫療資源的非緊急傷病患，將酌量進行收費，每趟包括基本額加上救護技術員費，至少會收1600元以上。

考量全國消防救護案件逐年增加，包括台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣及新竹市，從2012年起便陸續針對不當使用救護車者，實施收費制度。

根據屏東縣消防局統計，全縣2012年救護案件共3萬7000多件，2015年已增至4萬2000多件，增加幅度超過13％，其中不乏是酒醉路倒，或慢性病患為省下計程車費，而把救護車當醫療專車使用，讓基層消防員疲於奔命。

屏縣消防局緊急救護科長邱百裕指出，未來申請消防救護車載至醫院後，前往門診掛號或逕自離開而未於急診就醫者；且有事實足以證明明顯浪費醫療資源的非緊急傷病患，經過消防局及專業醫師組成的審查小組認定後，將予以收費。

每趟5公里內收費600元，增加1公里將加收30元，另外救護技術員費每人500元（每趟至少配置2名初級救護技術員）。但消防局官員坦言，感冒也可能危及生命，緊急傷病患資格認定可能不易，不過救護車收費就是一種宣誓，要民眾避免浪費資源。

(中國時報)