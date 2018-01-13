飯店搶年菜商機 早鳥有優惠

2018年01月13日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

再1個多月即將迎接農曆除夕，外帶年菜市場夯，高雄飯店、餐廳卯足全力提早搶攻商機，國賓、翰品、寒軒、福華、福容等業者推出早鳥方案、小家庭，甚至1人「微年菜」都有，讓單身貴族過年不孤單。

另外，高雄在地34年老店「鄧師傅」，推出40多樣特色年菜，包括新菜川味鹹燒白、一品烏參等，還有3大主題年菜禮盒，從3080元起至8320元，滿足小家庭到大家庭，元月15日前享早鳥優惠，滿3600元折300元。

高雄國賓飯店粵菜廳推出5人桌菜6800元、10人桌菜1.2萬元及近30道單點菜色與3款精緻湯品禮盒，另有蘿蔔糕、臘味、XO醬組成伴手禮。元月25日前預購享85折優惠，元月26日至2月4日則打9折。

高雄寒軒推6菜1湯贈新春烤年糕，每組6人份、5999元，元月15日前預訂可享早鳥價5500元。另推出「1人微年菜」有炆蝦、羊肋排、石斑魚、紅燒虎掌海參等，每組1200元。

高雄翰品「品日料」餐廳推特選壽司盛盒、御節料理等日式年菜。港都茶樓主打大器澎湃6人份圍爐外帶年菜套餐，每套5菜1湯5880元，包括蔘棗蟲草富貴雞、蔥油甘露蒸鮮魚等吉祥菜。

高雄福華有廣東菜及江浙菜選擇，針對小家庭推出5人份、4888元。

廣東年菜有和風大蝦九孔鮑、開運鰻魚八寶飯等；江浙桌菜則有美味九孔鮑拼盤、雞汁蟹黃海鮮翅等。另有曾獲媒體年菜評比冠軍「御品如意佛跳牆」單品年菜可預訂。

(中國時報)