市府稱招商奪冠 議員打臉

2018年01月13日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市財政局發布以80億元的民間投資金額奪下地方政府招商的榜首，但市議員王鴻薇痛批，除了內科之心外，其餘都是舊案拿來充數，質疑柯市府牛皮「吹太大」，國民黨台北市長擬參選人丁守中也批評，眼看新北市長朱立倫迎來全球電子商務龍頭亞馬遜準備在板橋投資築巢，一水之隔的台北乏人問津，「被死當的柯文哲還不深自檢討嗎？」

指民間投資達80億

北市府財政局11日指出，去年民間投資包括內科之心BOT、市議會舊址設定地上權、和平國小籃球館OT、士林運動中心OT、南湖高中運動場館OT等5案，總計創造80億的民間投資金額，也為市府進帳6551萬元的促參獎勵金。

但王鴻薇調閱資料發現，柯任內僅內湖科技中心BOT案開發權利金超過1億元，而南湖高中、士林運動中心與和平國小籃球館這三案，過去從沒有市長拿來做招商成績，只有柯市府拿來濫竽充數；其中，南湖高中的OT案早在2009年就已經OT出去，柯P時代只是續約而已。

王鴻薇更指出，財政局還把興建成本及其他支出計入，「膨風」至67億元，諷柯市府這種算法，郝龍斌的招商民間投資已經數兆元之多了。

高調吹捧 挨批膨風

丁守中12日也在臉書批評，自柯文哲上台後，過去全國招商領頭羊的台北市，突然在3年內淪落到五都墊底，但柯P從來不自省，是自己的施政風格拖累了台北的發展。

丁守中更直指，去年柯P說招商墊底是因為財團還在觀望北市改革力度，今年則推說雙子星等大案有希望在明年繳出漂亮成績單，「說來說去都只是空中樓閣、口惠實不至的話術，柯P死當，最後還是台北落後、市民遭殃」。

(中國時報)