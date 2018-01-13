花博新生園區 茶玫瑰爭豔

2018年01月13日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

內溝溪生態景觀豐富，能眼見珍奇鳥類在此地棲息。（大地處提供）

花博公園新生園區台北玫瑰園2017年新闢古典玫瑰區，大量種植茶玫瑰等多花型玫瑰品種，北市公園處一年來細心的照料下，現在適逢寒冬花苞盛開，而走進玫瑰園中，有如走進17世紀的歐洲宮廷庭院內，讓人沉浸在浪漫的花香氛圍中，風景美不勝收。

公園處表示，玫瑰花在台灣栽培不易，但台北玫瑰園歷經7年時間整地及試種，經精心、細緻的管理栽培，共培養超過700個品種的玫瑰。

為了讓民眾可以欣賞到更豐富、多花的玫瑰風情，2017年新開闢古典玫瑰園區，園區內老玫瑰近百種，不僅能四季開花，且具有淡淡茶香與色彩柔美的絕佳特性，為國內外首座以古典玫瑰為設計主題的玫瑰花園。

圓山公園管理所表示，玫瑰園的養成是一場長期的挑戰，除了玫瑰的栽培技術外，還要注意天氣的變化與節氣，才能讓玫瑰「開好開滿」，目前園區內有如花海般的玫瑰美景，期待能為遊客帶來浪漫的幸福感受，民眾若有空閒時間，不妨前往玫瑰園一探究竟。

另外，內溝溪生態展示館前的Ubike租賃站以設置完成，民眾不僅可以腳踏雙輪來趟綠活內溝微旅行，還能欣賞當地生態，用相機捕捉珍奇鳥兒的身影。

大地處表示，雖然進入寒冬時節，但在內溝溪依然充滿生機，包括盛開的大頭艾納香，將單調的山壁妝點得生動活潑。大地處森林遊憩科長孫淑霞說，內溝溪是著名的「鳥」地方，隨處都可見珍奇鳥類，包括黑枕藍鶲、前來台灣渡冬蒼鷺，以及羽色亮眼的黃尾鴝等，在這都能看見牠們的蹤影。

(中國時報)