北市健康公宅 招租開跑

2018年01月13日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市健康公宅去年底正式完工，北市府12日宣布，即日起自2月1日止開放民眾申請，而健康公宅位於捷運南京三民站周邊，鄰近包括松山機場、三軍總醫院松山分院、饒河街夜市、松山車站等地，周邊生活機能相當完善，還提供租金補貼，預計會非常搶手。

北市都發局指出，健康公宅共有507戶，包括一房型360戶、二房型100戶、三房型47戶等，其中35％（177戶）提供給特殊情形及身分民眾，採評點決定入資格，以及7％（35戶）提供青年創新回饋戶申租。剩餘戶數中，30％（152戶）則提供設籍在地區里者，23％（118戶）提供給台北市民，5％（25戶）提供本市就學就業者，依類別抽籤。

都發局說明，特殊身分保障戶是採評點制，依評定點數排定選屋順序，其他身分則仍採抽籤制；另外為回饋在地居民，健康公宅保留152戶供設籍松山區滿1年以上之民眾申租，並以加籤方式增加自強里及鵬程里在地里民中籤率，不過此項也限定戶籍必須在上述里別需設滿1年以上。

都發局指出，健康公宅1房型月租金13坪為1萬400元、17坪為1萬3600元，2房型月租金23坪為1萬8500元、28坪為2萬2400元，3房型則為31坪為2萬4900元、34坪2萬7200元。健康公宅租金含管理費部分，除以市價85折來訂定租金外，更是北市首座公宅依申請人家庭年所得不同分級進行租金補貼。

都發局表示，健康公宅申請分別採臨櫃、郵寄及網路等多元管道方式受理，2月1日下午5時前，親送或郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓），或上台北市居住服務讚（http://www.housing.gov.taipei/）線上填寫申請書表及上傳相關文件。

(中國時報)