交通、體育局長 陳學台、李再立接任

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中國時報
／台北報導

柯市府小內閣懸缺已久的交通局長和體育局長人選出爐！北市府12日表示，新任交通局長將由現任副局長陳學台真除，下周二上任；體育局長則由現任國立體育大學主任秘書李再立接任，預定26日上任。

台北市長柯文哲上任3年，局處首長更迭頻繁，扣除高升中央者，去年辦完世大運後，兩大功臣蘇麗瓊、鄭芳梵均去職，因當時交通局長張哲揚升任為秘書長，仍留下交通與體育局長懸缺，至今已3個月；今年初，先是傳出柯的心腹蔡壁如要離開市長室主任一職，後來輔選功臣、觀傳局長簡余晏也突傳出辭意。

小內閣不穩定之際，北市府發言人劉奕霆12日對外公布新任交通、體育局長人選。先前暫代交通局長的陳學台為交通大學交通運輸所碩士，長期服務於北市府，曾任停車管理工程處副處長、交通管制工程處長、交通局副局長，學經歷完整，將於下周二真除。

北市去年風光辦完世大運，柯文哲一向強調要繼續在台北市保留運動風氣，加上體育局長從柯上任以來已經換過3次，此次由誰接任，格外引發關注。據了解，除現任代理局長蔡培林參與遴選，另一人就是李再立，最後則由研究專長在「運動免疫學」的李出線，預計26日正式上任。

李再立昨受訪時表示，未來會優先爭取舉辦台灣有優勢的單項賽事，例如跆拳道、拔河，既避免綜合性運動賽會恐引起的政治糾紛，但仍可以激起台灣觀眾對運動的關注，另外也要持續推廣全民運動。

談到對柯文哲的印象、是否擔心「人和」問題？李再立說，世大運期間市長走訪國體的場館時，兩人就曾經接觸，日前到市長室深談，覺得市長講話很直率，跟過去接觸的大學教授很像，所以不擔心兩人之間的相處。

(中國時報)

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