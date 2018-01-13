動物園擬增休園時間 全民投票

2018年01月13日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

不同於一般博物館、社教場館大多每周都有固定閉館日，台北市立動物園1年365天卻只有除夕休園。但考量修繕工程、不干擾動物、員工精進知識等需要，園方自行提出i-Voting提案，希望每年增加12天休園時間。提案自13日上午9時起投票，為鼓勵民眾上網投票，動物園也祭出紀念品作為抽獎禮，有投票就有機會拿到獎品。

動物園發言人曹先紹表示，1986年動物園從圓山搬到木柵後，30多年來每年都只休園1天，園內各場館則在每個月不同的星期一輪流休館，以便進行維護工作。只不過，當遇到設備環境需要更長時間的整修或保養時，因為全年不休園，就只能分區進行，導致工期、費用都增加，對動物的干擾也延長。

曹先紹說，休園期間，獸醫、保育員其實仍要上班，但園方可更方便在這段時間整修環境、辦理研討會、提供給公益團體免費參觀等。因此，這次由園方主動提出i-Voting提案，希望未來每年6月19日至30日有12天休園時間。

常到動物園看河馬的新北市民黃小姐認為，休園一段時間沒什麼不妥，因為一般人不會365天都想去動物園，反而每年休一段期間，可以讓該被維護整修的地方處理好；但民眾張先生則持不同意見，他認為，中南部學生若6月底北上，就無法參觀動物園，再加上貓纜搭乘人次年年掉，若動物園再休園，恐怕造成更大衝擊，應整體考量。

為了鼓勵更多民眾踴躍投票表達意見，動物園表示，凡參與13日上午9時至3月12日下午5時的「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」投票（網址：https://ivoting.taipei/提案資料內容/59-survey-intro），就可以參加抽獎活動，有機會拿到精美紀念品。

(中國時報)