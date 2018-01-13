陽明海洋館 這次海帶當主角

陽明海運公司活化建築，打造為陽明海洋文化藝術館，致力推廣海洋藝術與海事文化。（館方提供）

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中國時報
／基隆報導
即日起至12月9日展出「海帶特展」。（館方提供）

陽明海運公司重視海洋文化，將基隆港西街超過百年歷史的辦公大樓，妥善規畫保存，打造成陽明海洋文化藝術館，介紹民眾認識陽明海運發展歷史，也致力推廣海洋藝術與海事文化，成為企業活化歷史建築再利用典範。

遊客體驗海上駕駛

陽明海洋文化藝術館位於基隆市港西街，1915年創建當時為日本郵船株式會社分公司的辦公場所，曾歷經二次大戰戰火洗禮，光復後由陽明海運接手作為辦公大樓。

2003年陽明海運著手規畫將辦公大樓轉型為藝術展館，隔年陽明海洋文化藝術館啟用，創下國內百年歷史建築活化利用典範。

探索海帶飲食文化

陽明海洋文化藝術館有4樓層，3樓為常態設展，介紹陽明海運歷史沿革與現代船運發展，同時建置模擬船艙，讓遊客穿上海事服體驗海上駕駛樂趣，4樓會定期舉辦海洋文化活動，去年創下5萬人次入館參觀紀錄。

即日起至12月9日，在2樓第一展覽室有「Super Seaweed！海帶特展」，告訴你海帶與海藻對地球生態的重要性，以及不能不知的世界海帶飲食文化，展區可拍、可互動、也可創作。

◆館址：基隆市仁愛區港西街4號

◆門票：即日起至1月31日有早鳥優惠票，單人票150元、雙人票　　250元，可至博客來、全家預購

◆開館時間：周二至周日上午9時至5時，周一、除夕、初一休館

(中國時報)

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