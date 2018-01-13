社論－經國之路 蔡想想

2018年01月13日 04:10 中國時報 主筆室

今天是蔣經國前總統逝世30周年，旺旺中時民調針對歷任總統對台灣的貢獻進行調查，蔣經國得到53.3%受訪者的認同，以過半的壓倒性數字拔得頭籌，是排第2名的李登輝的4倍。即使在自認泛綠的民眾中，蔣經國也以44%遙遙領先其他卸任總統。在問到歷任總統誰最愛台灣？則有32.8%受訪者回答蔣經國，排名第2的李登輝僅12.1%。如此的「蔣經國魅力」，看在民主進步黨籍、號稱「愛台灣」，但民調滿意度崩跌到26%的蔡英文眼中，是崇敬？羨慕？還是嫉妒？其實這些反應都不必，蔡英文該做的是學習蔣經國，勇於改變、以人民為念。

在綠營撲天蓋地的去國民黨、去威權、去中國工程下，蔣經國依然「魅力無法擋」，成為台灣人民心中最肯定、最支持也最緬懷的領袖。答案其實很簡單，在台灣遭逢內外挑戰、國際劇變的1970和1980年代，蔣經國以傑出的領導，屢屢讓台灣逢凶化吉，並為台灣創造經濟奇蹟，贏得亞洲四小龍的美譽。雖然他在掌權初期仍延續威權統治，卻有計畫地解嚴、開放黨禁報禁，打開台灣邁向民主政治的大門。

可以這麼說，蔣經國是台灣經濟發展與政治民主化的奠基者。這一位讓台灣人隔了30年仍感戴不已的領袖，像一面鏡子，不只映照著台灣政治領袖的困境，更像一盞探照燈，指引台灣發展的方向。蔡英文應潛心修習「蔣經國學」，依著蔣經國的治國之道，反省調整。

蔣經國清廉、勤僕、親民，這樣的人格特質發乎本心，也近於民情，人民看見了蔣經國不計私利、不從私欲的公心，自然願意更相信他，把國家領舵的重責大任交託於他。

蔣經國堅定卻務實。1971年，聯合國通過2758決議，中華民國被迫退出聯合國（蔣經國時任行政院副院長），接著1979年台美斷交，台灣成了亞細亞的孤兒，國際處境日益艱難。但中華民國在蔣介石與蔣經國的領導下務實調整國策，為因應邦交國大量流失，改採彈性外交，發展與世界各國的實質關係，幫台灣穩住了局面。為因應全球民主化趨勢，蔣經國同意解嚴、開放黨禁；面對兩岸情勢的變化，蔣經國也打破了從其父親傳下的「漢賊不兩立」，透過開放老兵大陸探親，為兩岸打開了和平交流的大門。

不管兩岸或外交，蔣經國時代台灣面臨的風險與驚濤駭浪，都大於今日此時，但蔣經國卻一方面能堅定地維護中華民國的尊嚴，另一方面又務實地保護鞏固中華民國的生存發展利益，這需要過人的智慧洞見，更需要卓越的宏觀識見。

蔣經國更為人稱道的是，有魄力、能決斷，有鋼鐵般的意志與強大的執行力。延續其父親蔣介石治理台灣打下的基礎，台灣的小龍奇蹟成就於蔣經國之手，除了為人津津樂道的十大建設、亮眼的經濟成長外，台灣至今仍仰賴的高科技電子業，也是在蔣經國執政時奠基的。1979年動工、1980年設立的新竹科學工業園區，是台灣第一個科學工業園區。竹科可說是台灣發展高科技代工產業的發源地，甚至曾被稱為「矽谷的工廠」。

可以這麼說，台灣直到今天都還在「吃蔣經國留下的老本」，蔣經國的政績在30年後仍遺澤嘉惠了台灣人民。即便，今日大家爭嚷不休的「貧富差距」，在蔣經國時期，不但拚出了亮麗的「經濟成績」，也拚出了令人豔羨的「均富成績」，在他執政時期，是台灣貧富差距最小的年代。

更重要的是，他是真愛台灣的國家元首。1949年隨國民政府遷台的蔣經國，一直都以「是台灣人也是中國人」定位自己的身分認同。憑著對台灣的「真愛」，他做到了許多政治領袖都做不到的事，在他人生的最後階段，他開始解構威權，開啟了台灣民主化的道路。

這是為什麼蔣經國在辭世30年後，即便去蔣潮如波瀾洶洶，蔣經國卻如日月恆光，在台灣人民心中，對他的尊敬隨著歲月只增不減。

當然，蔣經國並非十全十美，今日政治運作邏輯也與蔣經國時代不同，不能要求蔡英文做第2個蔣經國。但回顧蔣經國晚年，卻能百分之百肯定他是位全心護台愛台、建設台灣的領袖，也是勇於改變的總統，更重要的是一位以人民為念的總統。這條經國之路，台灣最該學習效法的不是別人，是蔡英文總統。

(中國時報)