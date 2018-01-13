北海岸展新貌 景觀步道夯

2018年01月13日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

萬里、金山、石門等北海岸地區，因緊鄰核一、核二電廠，台電公司為協助地方城鄉風貌營造，預計提供6億元經費，前2期完成工程中以人行道改善、闢建步道占最大宗，打造萬里維納斯步道、美化石門老梅街道，成為北海岸新興熱門打卡旅遊景點。

台電5年多前與新北市政府簽訂協議，將以「促進電力發展營運協助金」專案計畫，提供總共4期工程經費，每區5000萬元共計6億元經費，作為萬里、金山及石門地區城鄉風貌營造使用，目前已經完成前2期工程，包括建置自行車道、景觀美化、活動中心與整建步道等，第3期工程正在規畫、審核中。

其中，工程規模最大且經費最高為金包里溪跨橋，總經費近5000萬，完工後不僅連接金山與萬里自行車道斷點，同時綠美化自行車道、人行道，跨橋外觀以船為造型，兩端也各有不同景觀主題，相當吸睛。

跨橋兩端造型吸睛

金山區公所人員指出，金山磺港社區景觀步道，串聯磺港漁港與磺港公共溫泉浴室，讓遊客可以泡湯吃海鮮料理，還能沿著步道體驗漁村風情，尤其是磺港漁港旁一處彩繪海底世界牆面，讓原本單調擋土牆搖身一變為在地特色。

萬里區維納斯海岸步道，打造七彩燈光，增添浪漫氛圍，是不少情侶、夫妻夜晚約會好所在。

擋土牆變海底世界

石門區則著重在社區景觀改造，像是北19線藍鵲地景藝術，區公所以山區常出現的藍鵲為主角，製作立體陶板藍鵲，讓景觀煥然一新；此外，德茂社區廣場及周邊道路，透過翻修老舊設施，保有在地人文風貌，透過彩繪牆面注入新元素，別有一番風味。

(中國時報)