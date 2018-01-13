頭城小確幸 補助幼童餐費

鎮長曹乾舜。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

養兒育女需要龐大經費，但台灣的薪資卻長期停滯不前，導致許多年輕夫妻不敢生小孩，宜蘭頭城鎮公所繼2015年推出「疼子123」獎勵新生兒政策後，今年再推出幼童餐點費補助計畫，符合資格的頭城鎮民，每名幼兒可獲得公所每月800元幼兒餐點費補助，鎮長曹乾舜表示，或許金額不是很大但不無小補，希望減輕年輕父母的育兒負擔。

全鎮約963幼童受惠

頭城鎮公所編列558萬元經費執行「幼童餐點費補助」計畫，也獲鎮民代表會通過，從今年元月1日起，只要是2至6歲的幼兒及直系血親或監護人設籍頭城鎮連續滿6個月，並就讀立案公、私立及非營利幼兒園，即可檢附相關憑證向公所申請，每名幼童每月可獲800元補助，初估有963位幼童受惠。

曹乾舜說，為了鼓勵年輕人勇於生養，公所3年前推出「疼子123育兒津貼」獎勵生育福利措施，此外，考慮年輕父母普遍謀生不易，為了進一步減輕年輕父母負擔，去年又著手規畫全新的「幼兒餐點補助」方案，希望能夠更實際從經濟面為年輕父母分擔育兒壓力。

固定財源 長期執行

他強調，這項補助計畫是經過公所內部仔細討論，確定有固定財源後才正式推出，也不會只做1年，而是要長期執行，未來如果公所有更多穩定財源，將會擴大補助範圍。

是否會擔心被質疑政策買票？曹乾舜指出，現在是嚴重少子化的社會，很多父母都擔心開支太大不敢生養孩子，鎮公所推出這樣的政策，對家長來說仍有相當的幫助，是照顧民眾的一項好政策，沒有什麼政策買票問題。

(中國時報)

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