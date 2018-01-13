2018年01月13日 04:10 中國時報 主筆室

立法院12日審查6位被提名監委的資格，6位準監委竟都贊成廢除監察院，真叫人精神錯亂，看來監察院真如「盲腸院」，是該廢了！

監委被提名人田秋堇、王幼玲、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修，對於監察院存廢的看法，6人都贊成相關業務可以功能轉型，就憲政架構理念贊成廢除。

準監委贊成廢除監察院，一點都不奇怪。2013年監察院長王建煊為了前基隆市長張通榮涉關說案，卻二度彈劾未過，就氣得撂重話「監察院不能伸張正義，關門會比較好！」

監察院是我國獨特的第五權憲政設計，類似古代「攔轎喊冤」制度，讓被冤屈的小民可以直接向官員申訴。因此監察院接受人民陳情，就必須調查官員是否有行政疏失，再據以糾正、糾舉或彈劾。

近年監委行使職權，雖有認真立案調查的監委，但已不復見御史風骨，更不見打老虎的氣節，只偶而拍拍蒼蠅。偏偏監委經總統提名、立法院同意任命後，就可領高薪，不受監督又有任期保障，可說是最爽公差，也成了政黨酬庸肥缺。

這套憲政體制設計原本就屬國會調查權的一部分，賦予國會監督官員防腐。因此歐美三權分立先進國家的國會機制，就涵括了監察權在內，不像我國疊床架屋另設監察院，因功能不彰被譏諷為「煎茶院」。

這種體質的監察院，如何期待能超出黨派以外、獨立行使職權？因此人民對監委不再信任、觀感也不佳，不斷有人倡議調查權回歸立法院，加上監委本身都認為該廢，這樣的監察院還有存在價值嗎？

(中國時報)