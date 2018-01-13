新聞透視－新生兒增加 公所獎勵奏效

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中國時報

頭城鎮長曹乾舜上任後推出多項照顧幼兒的政策鼓勵民眾生育，似乎已見到成效，在各地明顯少子化趨勢下，頭城鎮的新生兒數字不減反增，明顯有逐年增加趨勢，去年全鎮新生兒人數比前年增加了28人，如果與2014年相比，去年新生兒更是多出78人。

頭城鎮公所2015年開辦「疼子123」鼓勵新生兒政策，第1胎獎勵1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元，是縣內補助額度最高的鄉鎮市，這項政策似乎也立即收到效果，當年度全鎮新生兒就比前1年增加了54人，新生兒從195人成長到249人，隔年雖然減少了4人，但仍算穩定持平，去年新生兒人數又成長至273人，顯見頭城鎮民生養孩子的意願比其他地區要理想許多。

除了給予經費補助，鎮公所也持續改善幼兒園的教學品質，除整併中崙、下埔、頂埔幼兒園，集中教學資源做更好的發揮，另爭取教育部補助費150萬元整修幼兒園改善教學環境，去年再爭取到教育部補助460萬元整修幼兒園的設施。

曹乾舜表示，投資孩子就是投資頭城，也就是投資我們的未來，希望將有限的資源做最有價值的利用，他也相信經由頭城大山、大海所孕育出來的孩子，一定可以成為一流的人才。

他說，未來鎮公所團隊將持續推動提昇幼童福利相關照顧措施，落實以人為本的社會福利制度，讓孩子幸福快樂成長，家長輕鬆享受福利，更歡迎大家移居頭城，享受頭城的山、海、豐富的人文內涵及福利。

(中國時報)

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