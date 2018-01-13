2018年01月13日 04:10 中國時報 張慧英

法國總統馬克宏剛完成了他上任後的首度中國行，從各個層面來看，這次訪問都算相當成功。只是，中法表示願在「一帶一路」框架下積極合作，聽在美國耳中恐怕不是滋味。

馬克宏為了這次訪問使足了全力，在貿易、氣候變遷、兩國深化合作等議題上都收獲豐碩。他很顧及中方的感受，沒有公開提人權問題，認真練習用中文講「讓地球再次偉大」的影片在微博得到一片讚聲。而大陸國家主席習近平這個東道主也相當慷慨，中國同意半年內對法國牛肉進口完全解禁、空中巴士取得184架A320的訂單、京東集團未來兩年將在大陸銷售20億歐元的法國商品，習近平歡迎法國參與一帶一路建設，雙方還要大力深化核能、航太等領域的戰略合作。

算起來，馬克宏真是賺飽了荷包，對他的國內聲望應有頗大挹注。40歲的馬克宏充滿銳利鋒發的領袖野心，當選總統不久即提出了大規模的歐盟改革計畫，目標是強化歐盟的權力、效率及合作機制，包括設立歐元19國共同預算、發行歐盟債券以籌措資金、2020年前建立歐盟軍事干預部隊、針對恐攻及組織犯罪設立歐洲檢察單位等等。

而在此同時，原本被視為歐盟鐵娘子的德國總理梅克爾，卻因為大選時遭到右派民粹勢力重擊，恐怕已無力再承擔歐盟支柱的角色。相對之下，充滿宏圖鬥志的馬克宏就被視為歐盟未來的希望。不過他卻未必能阻擋歐盟的弱化，因為英國即將脫歐，右派民族民粹浪潮席捲歐洲，梅克爾聲勢走弱，且明言反對歐盟發行債券，其他國家也對歐盟設單一財長及檢察機構表示疑慮。更重要的是美國總統川普事事「美國優先」，在貿易上採取保護主義，還多次批評歐盟把維護自己安全的責任推給美國，失去美國的力挺，對歐盟的影響力將有負面效應。

川普以幼稚狂妄、缺乏國際觀的言行治國，退出《跨太平洋夥伴協議》（TPP），讓美國籌組多年抗衡中國的自貿陣線功虧一簣；還打算退出已有24年歷史的《北美自由貿易協定》，並重新檢討與其他國家的自貿協定。川普無視暖化問題退出《巴黎氣候協定》，讓願帶頭對抗氣候變遷的中國填補了承擔全球責任的領袖位置。整體來看，閉關自守、煽動民粹又躁動無章的川普，不但是一個不夠格的總統，更是一個遠遠不夠格的美國總統，以致於美國的全球威信盡失，國際領導地位逐漸崩解。

美國以全球笑柄的姿勢走弱，中國的力量便相對突出，如果中國積極承接，全球領導角色未來將是二分天下的局面。中國有市場，有商機，有像「一帶一路」的宏大藍圖，還有強悍的執行力，卻沒有動輒上街頭的示威與捆綁政策的民粹，這些集結起來的資源與力量極為可觀。光是為了減少霧霾而全面下令禁燃煤炭，供氣不足地區的民眾雖抱怨卻不敢上街頭，這種執行力與威懾力，就是其他國家想像不到也做不到的。

中國的市場商機，馬克宏這趟賺到了；中國的未來發展前景，表明要參與「一帶一路」的馬克宏也爭取到了。這些讓馬克宏開心而返的利多，正是中國正在逐漸改寫世界舞台的武器。當歐洲其他國家跟上馬克宏的腳步，向著「一帶一路」的各項訂單飛奔時，只顧守緊美國疆界、指責別人占美國便宜的川普，恐怕與歐洲、整個世界，都將更加疏離。

(中國時報)