小蔣典範 政績比口號更贏人心

2018年01月13日 04:10 中國時報 毛嘉慶

「令人懷念」、「看不見，他卻依然存在」，是民間對於故總統蔣經國先生最常見的評價。在他之後，真正身體力行的左派已在中華民國的政治人物中絕跡。談起經國先生的生平與貢獻，大家的共同記憶是勤政愛民、親民樸實、實事求是。他帶領的政府，奠定了國家發展的道路，累積的實力揮霍至今。這種領袖，蔡政府會紀念嗎？當然不會，對照蔣經國只會讓她更顯拙劣。

據旺旺中時民調顯示，過去6位前總統中，有53.3%的民眾認為蔣經國對台灣的貢獻最大，高過其他前總統的總和。也有32.8%的人認為，這位浙江籍的外省總統是最愛台灣的領袖，比李登輝加陳水扁還高。更何況在蔣經國那年代，並沒有人空洞地把「愛台灣」當口號拿來說嘴。

30年前經國先生逝世時，筆者國小還沒畢業，不了解「總統走了」的嚴肅性。但學校老師哀戚的神情，還有爺爺難過地說，「一切都要不一樣了」，讓小朋友也感覺得到代誌大條了…。

果然，幾年後，繼任的李登輝就讓「三民主義統一中國」逐漸從國家的中心思想中消失了，過去數十年累積的民族自信、經貿實力，都被空泛又糾結咱這一代人的「愛台灣、本土化」等虛無口號所取代。

幾年後，中國國民黨又裂解成日本國民黨、台灣國民黨、美國國民黨…。經國先生所說的「永遠與民眾站在一起」，因為做起來很困難，也逐漸隨風而逝。除了追思典禮，令人好奇，國民黨何時願意挽起袖子重新來過。

當今的執政者利用裂解社會樹立起新威權，他們操作對立、去蔣化已收到功效。30歲以下的世代對蔣經國毫無認識。亂世混沌，典範已遠。那麼，最擅長操作詞藻哄弄選民的蔡英文，是否就能得到更多的愛戴呢？

綠營智庫最新的民調顯示，有51.1%的民眾對蔡英文就任至今的表現不滿意。當問及蔡英文是否會連任總統時，近44%民眾認為不會連任。很明顯地，蔡英文還在任就已經讓國人感到失望，甚至民進黨內希望賴揆取代她選總統的人都越來越多。

當代政治本不該造神，無奈的是，人際疏離、生活空虛，造就了大家追逐政治神話的想望，然後卻又很快地希望幻滅，周而復始。這其中的差異，就在於執政者的務實態度，畢竟當蔣經國很辛苦，當蔡英文比較爽。

逝世已30年的經國先生，即使在民進黨執政當局極力「去蔣化」的政治操作下，至今仍受到大多數民眾的肯定，顯然實際政績比口號治國更能贏得人心。選民的眼睛還是雪亮的。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)