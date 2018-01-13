太平山飄雪 再現銀白世界

2018年01月13日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

強烈寒流持續發威，宜蘭縣太平山11日晚間至12日清晨再度飄雪，白皚皚的積雪覆蓋在林木上，呈現一片銀白世界，因路面結冰，太平山國家森林遊樂區立即啟動交通疏導及管制措施，從12日下午4時起限定園區車輛停放地點，避免遊客車輛受困或造成危險。

太平山11日大約從晚間8時起開始飄雪，到12日清晨氣溫更低下探零下6度，白雪鋪滿太平山莊範圍，積雪達到1公分厚，讓入住山莊等候欣賞雪景的大批遊客大呼不虛此行。

雪景雖美但也相當危險，部分車輛因未裝上雪練，在行駛路面結冰路段時車輛打滑，車子卡在路邊的邊溝動彈不得，工程等相關單位除協助脫困，並派出怪手剷除路面結冰，因低溫持續，高山道路隨時都有可能結冰，顧及遊客安全，除翠峰林道持續封閉，從12日下午4時起，開始限定園區車輛停放地點，其中翠峰山屋旁停車場，宜專一線25k（檢查哨）下方全面管制車輛進入及禁止停放。

13日入園時間暫時調整為早上6時部分開園，並限定車輛只能先行到宜專一線8k、中間解說站以下園區，其他區域則需等待園方確認道路安全後，再彈性開放。

遊客興奮賞雪，但森林巡護人員卻更加辛苦，因山區水氣重，樹梢凝結霧淞，巡護人員不畏寒冷，仍執行巡護工作，林務局羅東林區管理處森林巡護人員李孝勤說，一般道路多有結冰，林道更為泥濘，在騎乘機車時必須格外小心，並且做好充分禦寒保暖準備，才能確保執行勤務時的安全。

(中國時報)