不是台獨修法的台獨修法

2018年01月13日 04:10 中國時報 平秀琳

立法院初審通過民進黨立委提案的《刑法》109條外患罪修正案，並引用《陸海空軍刑法》中對「敵人」的定義，將大陸視為「敵國」，通敵者最重可判處死刑。此一修法爭議從法理角度來看，將一般《刑法》適用從市民刑法恢復到敵人刑法，有違民主法治進步精神，是一種文明倒退之舉，也與蔡英文政府口口聲聲提及國際人權兩公約，減少死刑犯的判處相互矛盾，這是實實在在地在法律上增加死刑的適用。

而除了法理層次的矛盾之外，此一修正案的政治意涵影響更是深遠。提案人強調這個修法不是「台獨修法」，純粹是因為《國家安全法》的刑度5年以下太低，無法嚇阻非現役軍人通敵之罪行，而「敵」之定義很明確地指向中國大陸，但《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》中的大陸地區與台灣地區人民，讓所謂的通敵行為到底是內亂或是外患產生定位不明。此番修法直接將敵人納入外患罪規範，旨在產生「一邊一國」的法理外溢效果不言可明。

民進黨政治人物擅長找出矛盾、製造衝突，獲取利益的政治操作慣性，在這個議題的拋出上也明顯可見。受限於蔡總統多次保證遵循《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，綠營政治人物要偷渡兩國論的空間有限，只能利用《國安法》偵辦統派的社會氛圍，拋出《刑法》修正案的風向球試探「一邊一國」的法理可能性，極大化所有爭議，籌碼喊到最高死刑，為其他同類型修法做試金石，慢慢偷渡化整為零，創造更多碰觸兩岸底線的議題工具，以便在不同階段的選舉中動員支持者的熱情。

然而這種危險的政治操作，對於身為執政黨的民進黨來說，無異是走鋼索。雖然民進黨已經演練過無數次這種高難度的動作，但終究還是通過了被視為執政災難的《公投法》。

在蔡英文政府的「四不變」無法得到對岸回應，兩岸陷入僵局的處境下，綠營各方勢力想建立強硬的「兩岸新邏輯」的鷹派作為，勢必層出不窮，若在每次「化整為零」的修法中沒有煞車機制，最終恐怕造成無法收拾的政治災難，就像《公投法》一樣，缺乏把關機制，也沒了回頭路。

呼籲蔡英文政府要警示黨籍立委各種暴衝傷害兩岸關係的提案，及早明確表態反對，不然再多的善意釋出，都無法創造兩岸互相信任的基礎。化解兩岸僵局最近的道路，也許是回歸黨中央管理好各種暴衝傷害兩岸關係的立委提案。

（系列完）

（作者為資深媒體人）

(中國時報)