陶瓷嘉年華會場 地方有異見

2018年01月13日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

即將在3月間復辦的鶯歌陶瓷嘉年華，由於主辦會場礫間停車場兩旁各有捷運三鶯線及汙水下水道工地，地方認為不妥應該更換地點，對此鶯歌區公所指出，將協調施工單位在嘉年華期間停工，並將部分活動分散到其他地點舉辦，將影響降至最低。

早期鶯歌陶瓷嘉年華曾被交通部觀光局列為年度重要節慶活動，但升格新北市後規模逐漸縮減終至停辦，地方就持續有復辦聲音，在市議員蘇有仁等民代多次提案下，市府原本要在去年底舉辦，卻又因故拖延到今年3月間舉辦。

根據區公所規畫，嘉年華主會場位在館前路、南靖橋旁的礫間停車場，活動期間將與陶博館、老街商家、窯場、工作室串連，希望在「文藝推廣」、「觀光休閒」、及「商售消費」三大目標下，辦好這次的嘉年華。

由於區公所選定的會場地點礫間停車場，一旁是捷運工程局正在大興土木的捷運三鶯線，靠近館前路側又有水利局的汙水下水道工程，地方對此地點提出不少異議。

地方人士認為，在工地旁辦活動實在不妥，有人提議應改在屆時已完工啟用的鶯歌體育公園，也有人認為，若改在鶯歌國中小內的禮堂，不僅可以降低天候因素的影響，距離老街近也可吸引遊客造訪，周邊停車也方便。

鶯歌區公所表示，目前雖規畫將演唱會等部分活動，移到鶯歌運動公園及龍窯橋附近舉辦，但考量龍窯橋與民眾提議的鶯歌國中小一樣，和鶯歌火車站都有段距離，只得割愛。

區公所表示，將協調工程單位在嘉年華期間停工，減少對活動的影響。另外，原本規畫舉辦的3月16日至18日活動期間，和「萬金石馬拉松」舉辦時間強碰，鶯歌陶瓷嘉年華也將順延1周至3月23日至25日舉辦。

(中國時報)