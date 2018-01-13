甩30年破床 老翁睡新被笑開懷

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中國時報
／花蓮報導

花蓮高齡86歲的阿美族爺爺林約翰，獨居在殘破不堪髒亂的鐵皮屋內，水電長期仰賴鄰居接應，華山基金會結合20多名志工趁著好天氣修繕補強天花板，協助清理居家環境，還換掉逾30年破床，老翁看見新的床墊寢具，露出久違的笑容。

華山基金會花蓮站長林敏表示，林爺爺長期生活在髒亂、殘破不堪環境，早年離婚後就與家人斷了音訊，數十年來，獨自住在吉安鄉洄瀾灣附近、一間狹小的木造結合鐵皮屋頂的簡陋房子內，屋內只有一盞昏暗燈泡，必須燒柴洗澡，過著幾乎沒水沒電的原始生活。

林約翰因膝下有子女，無法申請低收入戶補助，每月僅能靠著3500元老人年金度日，由於年紀大了行動不便、起居無人照料，生活極度困頓，加上屋內老舊的天花板早已被白蟻啃食剝落，最近寒流來襲，冷風不斷吹進牆縫，讓社工看了也忍不住激動落淚。

華山基金會花蓮站號召20多名善心人士，12日共同動手為老翁清理打掃居家環境，清洗碗盤、搬除腐朽的木板等廢棄物，修繕漏水的天花板，最後重新鋪上床墊棉被，讓破舊房間煥然一新，坐在輪椅上的林爺爺見到一群人為他忙裡忙外，頻頻向志工道謝。

志工們不僅將林約翰居家裡裡外外打掃乾淨，還陪伴他提早圍爐，共享久違過年團聚的感覺；林敏說，年關將近，為使獨居長者有豐盛的年菜過年，華山基金會全台募集每份600元的愛心年菜，希望有更多善心人士響應，讓獨居長者都能溫馨過好年。

(中國時報)

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