2018年01月13日 04:10 中國時報 彭懷真

龍發堂，這個最有名的收容精神病患場合，1月3日宣布暫停照顧業務，此決定是台灣精神醫療的里程碑。30多年過去了，龍發堂持續不在乎現代精神醫療，走自己的路。要不是最近半年持續爆發多種傳染病，疫情嚴重，這處位於高雄路竹，有500多位精神病患的地方大概會持續孤立於現代醫療體系之外。

衛生福利部與高雄市衛生局趁著控制疫情介入，這是必要迫切的。但最根本的還是要面對精神病處遇的考驗，尤其是對某些經濟狀況差、無力照顧的家庭，龍發堂的存在使他們能喘息，能過自己的日子。

近年來，我與幸福家庭促進協會的夥伴承接愈來愈多身心障礙服務的方案，面對愈來愈多的精神病患家屬，這些朋友的辛苦和壓力遠超過他們所能承受的。現代精神醫療就算有千萬個優點是龍發堂所沒有的，但龍發堂可以讓精神病患一直住下去，又有較大的空間及較多元的活動，使得許多家庭做了痛苦的選擇。

龍發堂熄燈絕非小事，500多位患者的安置是難題，各地衛生體系及機構能否順利承接，牽涉到服務輸送的諸多環節。龍發堂是否走入歷史並不重要，未來還會有更多精神病患，有更多照顧和經濟負擔沉重的家庭在高壓之中度日。政府主管單位沒時間處理這個他們不敢想也不願意面對的難題，專業的現代醫療工作者因而欠缺足夠的資源。這不僅是500多位目前龍發堂住民及家屬的人權，更是數以萬計家庭的焦慮。（作者為衛福部心理健康諮議委員）

(中國時報)