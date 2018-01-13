疑電暖器釀災 資深藝人家遭祝融

2018年01月13日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

本名鄭啟鎮的資深藝人康龍，位於新北市三重區車路頭街住家，12日清晨疑因使用電暖器不慎，住家陷入火海，造成1重傷4輕傷；康龍夫婦及女兒、幼孫一家五口都被濃煙嗆傷送醫；鄭妻被救出時一度失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳，由於現場幾乎燒融難以辨識，起火原因待調查。

警消初步調查，火警發生的公寓3至5樓皆為康龍住家；康龍夫妻與3歲長孫住3樓，女兒和剛滿5個月的么孫住在5樓，4樓無人居住。

新北市消防局12日清晨6時獲報，三重車路頭街一棟公寓3樓竄出黑煙，康龍發現失火立即抱著長孫往外逃生，不但臉被火燻黑，也顧不得雙手及臉部已被烈焰灼傷，焦急向消防隊員大聲哭喊：「阮某還沒出來，趕緊救人！」

消防隊員進入火場搜救，在3樓發現56歲的鄭妻倒在臥房床邊，已無呼吸心跳，隨後又在5樓救出42歲鄭家女兒及5個月大么孫，鄭女為保護嬰孩，獲救時已陷入昏迷，火勢約半小時後撲滅。

康龍全家5口分別送往北市馬偕、新光醫院急救，所幸鄭妻經搶救後恢復呼吸心跳，但情況仍不樂觀，轉送內湖三總觀察；康龍及女兒、長孫受到嚴重嗆傷，都需插管治療，遭波及的鄰居僅受到輕傷。

康龍逃出火場時曾向消防隊員表示，因寒流來襲，夜間曾在臥室內使用電暖器取暖。鑑識人員進入火場發現，燃燒面積約9坪，初步研判起火點在3樓臥室到客廳門口附近，由於現場全是木造隔間，已被大火燒融，根本難以辨識，不排除電暖器電線走火釀災，康龍目前無法言語，起火原因仍待釐清。

(中國時報)