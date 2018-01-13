靈視人間 見證民國斯文

攝影家莊靈（右）與作品〈一生至友〉合影，這是他早年為父親莊嚴（左）與國學大師臺靜農所拍攝。（張鎧乙攝）

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中國時報
／專訪

年屆79歲的攝影家莊靈，長期記錄台灣戰後至今的藝人藝事，包括張大千、郎靜山、周夢蝶、林懷民、白先勇等名家，都在他的鏡頭下呈現最自然真實的一面。

郎靜山打分數 全部0分

提起諸多攝影現場，莊靈記憶猶新，好像昨天才發生的事，他說1995年去拜訪攝影大師郎靜山，相談甚歡，臨別卻被叫住，「郎伯伯很認真地跟我說：『我的醫生要害我！』聽得我一頭霧水，又加了一句『他給我打針！』」當時的郎靜山已104歲，那張照片成為郎靜山最後的身影。

莊靈走上攝影之路，受郎靜山的鼓勵不少，但莊靈把早期實驗性的作品寄給郎靜山，「過了一段時間，作品全寄回來了，每張作品背後還貼了評分表，全部打零分！」

張大千請吃飯 川菜不辣

莊靈鏡頭下的故事，盡是文人間的溫厚交誼，熱忱好客的張大千，經常邀請台北故宮的友人在家吃飯，一回大千先生特別介紹：「各位先生，我跟你們講，考究的四川菜是不辣的唷。」莊靈說：「那頓飯吃下來，竟然真的不辣！」

曾是台北市一隅風景的詩人周夢蝶的書攤，莊靈如今回顧照片中的身影，對比於騎樓外豔陽高照，小書攤雖看似陰暗，但層層疊疊的書捋得整整齊齊，周夢蝶的皮鞋擦得乾乾淨淨，儘管很少人買書，周夢蝶也不似個生意人，莊靈嘆：「很代表了那個年代的詩人風骨。」

照片仰望父輩 時間停格

莊靈於1969年所攝的〈一生至友〉，畫面中國學大師臺靜農叼著煙斗坐在案前提筆作畫，父親莊嚴站在旁俯看畫面，至今尤其為人稱道，作家林文月便曾指出，照片中的兩位長者，都曾飽經中國近代歷史的種種憂患，來台後貢獻畢生精力於文化教育，晚年素樸而豐饒，應是無所遺憾。

莊靈《靈視人間攝影展》亦展出了此張巨幅相片，在相片前仰望父輩，79歲的莊靈彷彿又回到青年時期，見證著民國斯文。

(中國時報)

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