走在幸福路上 台灣人的成長故事

1974年生的宋欣穎。（許文貞攝）

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中國時報
／專訪

你成為童年心中理想的大人了嗎？動畫片《幸福路上》描述台灣女生林淑琪，童年住在台北新莊幸福路，長大後離家追尋自我，又重回故鄉、尋找幸福的故事。動畫中呈現電視歌仔戲、小甜甜卡通、921大地震等台灣人的共同回憶，導演宋欣穎表示，「林淑琪不是我，但她的故事，跟我們每一個人都有關。」

「我喜歡用電影講小人物的故事。」1974年生的宋欣穎，在投入電影工作之前，曾經讀數理資優班，大學考上台大政治系，參與過異議性社團，也當過報社影劇記者，後來才到日本、美國讀電影。她也像電影主角林淑琪，人生拐了好幾個彎，繞回她內心的原點。

宋欣穎笑說，她從小就愛講故事，也沉醉在書本、電視和電影裡，「我小時候非常愛幻想，常常自言自語。到了晚上，我會跑去陽台，看著對面樓房每個窗戶透出來的燈光和人影，為他們編故事，說給妹妹聽。」

宋欣穎在美國讀電影時，學校老師出了作業，要每個人思考「我是誰」，構思屬於自己的故事。她於是以在1975年4月5日、蔣介石過世當天生日的朋友，和她的原住民外婆的背景，創造出「林淑琪」，「我原本以為我沒什麼故事好說，沒想到大家聽完都很喜歡，鼓勵我拍出來。」

為了表現童年的幻想和大人世界的對比，宋欣穎決定用動畫講故事，2013年先推出同名動畫短片，獲得。過了5年，終於推出長片版，藉由林淑琪的故事提出問題：當大人們汲汲營營，在成長過程中追尋夢想，是不是也失去了童年時對幸福的純真想像？

影評人鄭秉泓表示，《幸福路上》從林淑琪的成長帶出台灣庶民史，「雖然是動畫片，宋欣穎其實承襲了台灣新電影的路線，以女性觀點細膩呈現這個世代被困住的矛盾，更透過個人的成長帶出台灣集體的成長故事。」

(中國時報)

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