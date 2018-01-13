老蕭10年產值20億

2018年01月13日 01:24 中國時報 許雅淳 報導

蕭敬騰昨與可愛的俄羅斯娃娃合影。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（右）昨宣布將開巡迴演唱會，老闆陳澤杉獻上祝福。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（老蕭）12日舉辦「2018娛樂先生世界巡迴」記者會，現場他被拱示範講笑話及撩妹時，竟自爆「其實我懷疑過自己是不是同性戀」，透露國中時有位很好的男生朋友，當時他未談過戀愛，因此一度懷疑自己是愛男生，「我問自己是不是喜歡男生，後來覺得是單純友誼。」被問及目前的性向，老蕭竟又語出驚人地說：「我是雙性戀！」

老蕭意會到自己口誤，隨後連忙澄清：「不是，我目前是異性戀，但有的人可能本來是異性戀，後來在感情上受傷才轉變成同性戀。」

保證絕不祕婚

他表示，因他喜歡視覺系、愛化妝，從小身邊的人都覺得他是同性戀，「我身材瘦也穿姊姊、我媽的衣服，外表像（同性戀）。」但逐漸長大後，個性粗魯、聲音也變粗，也就比較不會被誤認。

他上月參加哥哥的婚禮，坦言很感動，問及是否想「婚」？他直說：「結婚是小事，要不要結只是一個念頭。」並表示過去希望30歲可以生小孩，但事與願違，未來想領養小孩，為何不把門檻降低至35歲？他認為35歲才生，跟小孩年紀差距太大，不過他保證結婚時一定會通知媒體，打趣說：「不然誰來拍？」

日前他推出新單曲〈皮囊〉，問他是否想投資醫美診所，老蕭說：「我想啊。」但擔心有醫療糾紛，就不敢嘗試，他坦言曾想打肉毒桿菌來「抗老」，但經紀公司不同意，他也只能打消念頭。

5月4度攻蛋

出道10年的他將4度攻蛋，記者會上，華納音樂大中華區總裁陳澤杉到場祝賀，表示蕭敬騰出道10年以來，產值已達20億，「他是我最愛的藝人，老蕭想做什麼，華納永遠支持。」老蕭5月26、27日將於台北小巨蛋開唱，門票20日在KKTIX、全家FamiPort開賣。

(中國時報)