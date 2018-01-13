四葉草追愛 先觀察再出擊

四葉草拍攝新歌〈莫名其妙愛上你〉MV。

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中國時報
報導
四葉草（中）與網紅雙胞胎展榮、展瑞合作。

四葉草推出首張專輯《我來自四葉草》，主打歌〈莫名其妙愛上你〉MV請來「這群人TGOP」跨刀演出，拍攝時出現男友2選1的情況，對象是雙胞胎展榮和展瑞，她表示：「看到腳本時覺得好妙，被雙胞胎同時告白，會不會傻傻分不清？」她認為愛情就是追求唯一，如果有2選1的情況，那就不是最好的，四葉草說：「真愛降臨，眼中只有對方，看不到其他人。」

該曲曲風清新甜蜜，因此MV安排校園純愛劇情，被問及是否有主動告白經驗？四葉草說：「學生時期較有膽，看到喜歡的人會主動出擊。現在順其自然，如果真的遇到很喜歡的人，會先觀察對方，如果他對我也有好感，我才會去主動告白。」

許願爛桃花退散

她透露自己擁有老靈魂，朋友遇到愛情困擾，總向她尋求幫助，而她總是會給些很好的意見，因為旁觀者清，會分析得較清楚，反倒是當自己碰到愛情煩惱時，就會卡住。

敬業的她對工作追求完美，拍攝MV中摔跤的戲分時，她堅持要真實呈現，「拍完之後絲襪破兩個洞，腳上滿滿的疤痕瘀青，但這些就是工作的經歷、生活的痕跡。」

至於2018年，四葉草希望努力衝刺事業，也想交男朋友，盼家人天天開心、身體健康，強調：「謝絕一切爛桃花！」

(中國時報)

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