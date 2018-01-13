陳綺貞抱外婆的吉他思親

2018年01月13日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陳綺貞交往多年的男友鍾成虎，擔任音樂總監。（蘇蔓攝）

陳綺貞12日舉行首場「房間裡的音樂會」演唱會，她不僅關燈裸唱、邀粉絲上台伴奏，還走到觀眾席自彈自唱。演唱〈夜遊〉時，她對觀眾說：「歡迎大家來到我信義計畫區的房間，這裡租金不便宜，大家可以看到有吉他、電視，旁邊還有一張沒人坐的沙發。」這時她徵求手上有樂器的粉絲上台，「不然我一個再在這裡有點孤單。」結果真有男粉絲衝上台為她搖沙鈴伴奏。

暌違3年回台北開唱，昨陳綺貞一席白衫搭配牛仔褲，僅憑一把吉他用不插電的方式演出；男友鍾成虎擔任音樂總監，隱身幕後掌控全場。她以乾淨純粹的嗓音演唱〈讓我想一想〉揭開序幕，全場無不沉醉在她療癒溫柔的歌聲。

展現真實自我

唱到〈黑眼圈〉前忽然全場暗燈，陳綺貞感性吐露內心話：「我手上這把吉他，是外婆送我的，第一張專輯開始帶著，外婆住院時去陪她，在醫院很無聊、安靜、很暗，我常常會想像手上拿著這把吉他，在黑暗中想像我真寫了一首歌。」讓歌迷為之動容。

她昨在演唱會上不但展現真實自我，連演唱也回歸單純原點，「彈吉他唱自己的歌，越小的修飾越接近真實，我拔掉調吉他的導線，沒有麥克風，我會更真實嗎？」接著便以純淨的歌喉清唱〈柏拉圖式的愛情〉。

吸金約2000萬

唱到〈太陽〉時，她問歌迷：「你們需要不同的面相的真實嗎？」並走下台和歌迷近距離握手，全場頓時陷入瘋狂，衝上前包圍的歌迷數度癱瘓動線。她還在觀眾席自彈自唱〈太陽〉，謝謝歌迷在這個真實又有點殘酷的世界成為她的太陽，展現毫無距離的一面。

陳綺貞這次一連3天在台北國際會議中心開唱，共約萬人到場，票房吸金約2000萬。演唱最後一首歌時，陳綺貞感謝媽媽、阿姨到場支持，也特別提到男友鍾成虎：「最後要謝謝最後一位，他才華洋溢，這麼多年來的為我犧牲，也堅持自己的理想，謝謝音樂總監小虎老師。」

(中國時報)