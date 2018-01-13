鄒兆龍昔遇黑道嚇到躲桌下

2018年01月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

以《九品芝麻官》「常威」一角廣為人知的鄒兆龍，這次加盟台灣賀歲片《角頭2：王者再起》，他戲裡雖是威風凜凜的黑道大哥，但回想起年輕時拍片遇到黑道，其實也是嚇得皮皮挫！

鄒兆龍有次在華國片廠拍戲，當時吊著鋼絲，看到眾演員一哄而散，接著一群手持武士刀的黑衣人衝進來，他當下以為是隔壁片場的演員，還囂張大喊「來者何人」，沒想到竟是正在尋仇的黑道，嚇得他趕緊躲到桌底下，卻因身上綁著鋼絲逃不遠，所以被刀背K到一下，所幸沒出人命。

本是道地台灣人

他在片中飾演角頭老大，每次登場都西裝筆挺，但他私下一點也不愛漂亮，已10幾年沒買新衣，到現在都還穿90年代香港買的衣服。為了繼續穿下這些衣服，他督促自己天天運動，「這麼多年來腰圍沒超過30腰！」鄒兆龍自我要求高，工作也極為嚴謹，自願提早一周進劇組，一方面調時差、一方面跟台灣工作人員溝通，很自豪拍戲幾乎沒有NG，「最多兩次就過了。」

多年旅居香港、洛杉磯的他，其實是道地台灣人，這次回台宣傳忙到過家門而不入，沒時間探望住高雄的母親，會不會想念家人？他平淡說：「習慣了，家人很明白，工作還是最重要的。」家人對他工作全力支持，即使去年8月爆出小三疑雲，老婆仍在微博力挺，談及此事他說：「不需要配合炒作，心情不會受影響。」認為要是真有什麼，早就被大陸廣電局關注，但他目前還是戲約一部接一部。

(中國時報)