周董「只做擅長的」不客串

2018年01月13日 04:10 中國時報 鍾志均 報導

由劉畊宏打造、周杰倫（周董）監製，陳奕先導演電影《叱咤風雲》12日舉行記者會，周董18日將過39歲生日，11日由老婆昆凌替他舉辦運動會，讓他超開心，表示未來也許能多辦明星運動會，促進大家感情。被問昆凌是否會客串《叱咤》？他說不會，自己參與是「還朋友債」，不會客串，「只會做自己擅長的東西（音樂）。」

傳出停拍，周昨說：「不曉得為何就停拍了。」表示投資未必什麼都成功，預計《兄弟》和《叱咤》都能在年後如願開拍。被問是否想跟劉畊宏一樣，帶孩子上綜藝節目《爸爸去哪兒》？周說：「自己放不開，小孩還是希望能在幕後成長，會比較開心。」

小天送VCR助陣

《叱咤》以賽車為題材，周董過去曾演出類似的《頭文字D》，問他為何不擔綱主演？他說想跟劉德華（華仔）一樣，先投資電影，這次出了「一點點」（資金）。該片源於「創能計劃」，由創映電影、量能文創、天鵬集團合力發起，目前以邱立偉、珍妮花、張智發、陳奕先等4位導演為首批支持對象。

電影男女主角保密，主場景除了台灣，將遠赴土耳其拍攝。阮經天（小天）昨獻上VCR替該計畫助陣，原來他是陳奕先導演好友，被問是否有機會演出？劉畊宏說，小天對賽車很支持，目前還在討論，未確定演出。

(中國時報)